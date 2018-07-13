Adnan Oktar'ın 'ünlü' müridleri arasında kimler var?

Adnan Oktar’a en yakın isimlerden olan ve operasyon sonrası kaçtığı belirtilen Tülay Kumaşçı, geçtiğimiz aylarda Oktar’ın yanında yetiştiğini ileri sürdüğü 'ünlü' isimleri açıklamıştı.

Adnan Oktar’a yakın isimlerden olan Tülay Kumaşçı, operasyon öncesi bir dönem Oktar’a yakın olan ünlü isimleri açıklamıştı.

Kumaşçı, “Şu an kariyer sahibi olan ve halk tarafından sevilen birçok kişi uzun yıllar Adnan Oktar'ın yanında yetişmiş insanlar” iddiasında bulunurken, bu isimleri şöyle sıralamıştı:

Acun Ilıcalı, Esat Yontuç, Tuba Çalkılıç, Aylin Kotil, Caner Taslaman, Ayşin Altuniç Güven, Teyfur Erdoğdu, Aslı Tezcan, Serpil Ekşioğlu, Tuba Zeybek, Helal Zeliha Yüksel, Kerem Hasanoğlu, Pınar Tezcan, Tuğçe Eyilik, Pınar Turan, Nedim Keçeli, Çağla Saraç.