Adnan Oktar'ın üç kaçış planı ortaya çıktı

Kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan Adnan Oktar'ın üç ayrı kaçış planı olduğu ortaya çıktı.

Polis operasyonuyla yakalanan Adnan Oktar'ın, olası bir operasyon için üç ayrı kaçış planı hazırladığı ileri sürüldü.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, önceki gün sabah erken saatlerde başlayan operasyonda, Adnan Oktar, Üsküdar’daki villasında gözaltına alınacaktı. İddialara göre Oktar, Üsküdar’daki villasına gitmeye çalışırken, baskın olduğunu duydu. Bunun üzerine yolunu değiştirdi. Arabada Didem Ürer ile birlikte olduğu öğrenilen Oktar, Üsküdar’dan Kandilli bölgesinde bulunan ve ‘Dragos’ kod ismini verdiği villasına gitmek istedi. Ancak geri dönerek Beykoz sahile doğru gitmeye başladı. Bu sırada kendisini izleyen özel bir ekipten habersiz olan Oktar, o bölgeden ayrılarak Sarıyer istikametine geri döndü. Polis, Oktar’ın ne yapacağını Sarıyer’e kadar izledi. Sarıyer’de villası olduğu belirlenen Oktar’a operasyon düzenlendi ve Didem Ürer ile birlikte gözaltına alındı.

Operasyon sonrası Oktar’ın bu güzergahlarını inceleyen polis, yeni detaylara ulaştı. Polisin ulaştığı detaylara göre; Oktar, herhangi bir polis baskınında 3 kaçış planını hazırlamıştı.

İddialara göre Oktar, kendisi için önemli yer olan Kandilli’deki villanın önünde özel bir araba bekletti. Bu arabanın özelliği, polis tarafından tespit edilmemesi için yeni ve hiç kullanılmamış bir araba olmasıydı. İkinci kaçış noktası Kandilli bölgesinde sahilde bir tekne bulunuyordu. Yine bu teknede deşifre edilmemesi için hiç kullanılmamıştı. Son kaçış noktası ise Sarıyer’deki villasında bekleyen ikinci aracıydı. İddialara göre, Oktar, 2 araç ve tekne için 24 saat şoför ve kaptan bulunduruyordu. Tekne ve o iki arabaya incelenmek üzere el konuldu.