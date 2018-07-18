Adnan Oktar'ın ilk ifadesi: Masum bir oluşumuz

Adnan Oktar'ın polise verdiği ilk ifadesinde 'masum bir oluşum olduklarını' söylediği öğrenildi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Oktar’ın dün akşam saatlerinde ifadesinin alındığı öğrenildi.

Kendisine yönelik hiçbir suçlamayı kabul etmeyen Oktar, gelen ilk bilgilere göre masum bir oluşum olduklarını iddia ettiği öğrenildi. Oktar, cinsel taciz, zorla alıkoymak gibi suçlamaları da kabul etmediği belirtiliyor.

Adnan Oktar’ın ifadesinin ardından birçok kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.

Bugün Adnan Oktar’ında aralarında bulunduğu gözaltıların adliyeye gönderileceği öğrenildi.