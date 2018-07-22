Adnan Oktar'ı savunan AKP'linin kim olduğu ortaya çıktı

Adnan Oktar'a yönelik 1999'da yapılan operasyonda, Oktar'ı savunan Fazilet Partilinin AKP'de çeşitli dönemlerde bakanlık yapmış olan Faruk Çelik olduğu öğrenildi.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan döneminde, 1999 yılında Adnan Oktar'a yönelik operasyonu eleştiren ve ‘'İnsanların boş yere gözaltına alınıp rencide edildiğini'' savunan isim o dönemin Fazilet Partisi Meclis Grup Başkanvekili ve daha sonra da AKP hükümetlerinde 5 kez bakanlık yapan Faruk Çelik çıktı.

Sözcü'nün haberine göre, Çelik, operasyondan sonra TBMM'de Fazilet Partisi grubu adına 24 Aralık 1999 günü bir konuşma yapmış ve tutanaklara da giren konuşmasında şunları söylemişti: “Bilimsel çalışmalarıyla bilinen Bilim Araştırma Vakfı üyeleri tutuklanır tutuklanmaz, yargılanmadan ve hâkim önüne çıkarılmadan, İçişleri Bakanımızın ‘Apo'dan daha tehlikelidir' şeklindeki beyanatı, birçok kesimi üzmüştür. Bu operasyonda 2 bine yakın polisimiz görevlendirilerek birçok insanımız, daha sonra anlaşılmıştır ki, boş yere evinden barkından alınmış, rencide edilmiş, aile mahremiyeti ihlal edilmiştir.”