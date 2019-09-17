Adnan Oktar’dan Sultan Süleyman benzetmesi

‘Adnan hocacılar’ olarak bilinen tuhaf sefa tarikatı kendisini ‘reklam ilan videoları’ ile savundu. Bu videolarda tarikattaki kişilerin göze batan zenginliklerinin ‘Hazreti Süleyman gibi allaha kendilerini yaklaştıracak vesileler’ olduğu iddia ediliyor.

Adnan Oktar ve kurduğu tuhaf sefa tarikatının yargılanmasına devam ediliyor. Tarikatın yandaşlarıysa, kamuoyu yaratmak için “reklam videoları” hazırlayarak piyasaya sürüyor.

“Adnan Oktar Youtube Reklamı İlan Videosu – 1” başlığı ile hazırlanan ilk reklam videosu, tuhaf tarikatın zenginlik ve eğlence şovlarının savunusuna ayrılmış.

Videoda Oktar’ın “Türkiye’deki en popüler kişilerin bar ve diskolardan kurtarılıp müslüman olmalarını” sağladığı anlatılırken, bu tebliğ tarzının zor olduğu, diğer cemaatlerin bunu yapamayacağı iddia ediliyor.

Adnan Oktar için hazırlanmış "reklam ilan videosu"nda bar ve diskolardan kurtarılmış olduğu iddia edilen "popüler kişilerden biri"... (Sağdaki kurtarılmış hali.) Adnan Oktar için hazırlanmış "reklam ilan videosu"nda bar ve diskolardan kurtarılmış olduğu iddia edilen "popüler kişilerden biri"... (Sağdaki kurtarılmış hali.)

“Bu insanların üzerinde mülk bulunmaz, çünkü ne var ne yoksa dava için harcarlar” denilen “reklam ilan videosu” tarikatın elindeki televizyon kanalında sergilenen “sefahati” de dini bir açıklamaya kavuşturuyor: "Sanıldığının aksine onlar için ev, araba, kıyafet, bunlar geçici metalardır. Bunlar ancak Hazreti Süleyman gibi allaha kendilerini yaklaştıracak vesilelerdir."

