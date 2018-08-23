Adnan Oktar'dan mektup: Erdoğan'ın haberi yok mu?

Düzenlenen operasyonun ardından müritleriyle birlikte tutuklanan Adnan Oktar, AKP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerden Abdulkadir Selvi'ye bir mektup yazdı.

Bir dönem AKP'ye yakın isimlerden olan ancak geçtiğimiz ay düzenlenen operasyonun ardından tutuklanan Adnan Oktar, AKP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerden Abdulkadir Selvi'ye bir mektup yazdı.

Oktar, mektubunda kendisini savunurken, evinden çıkan silahların ruhsatlı olduğunu yazdı. Oktar, hakkındaki dosyanın bomboş olduğunu ileri sürdü.

ERDOĞAN'IN HABERİ YOK MU?

Selvi, Erdoğan'ın Adnan Oktar'a ilişkin açıklamada bulunduğu iddiasıyla köşesine taşıdığı sözlerin Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanmasına ilişkin, "Ebru Özkan’ı kurtarmak için Trump’tan ricada bulunan Erdoğan’ın Adnan Oktar grubuna yönelik operasyondan haberinin olmadığı mı sanılıyor?" dedi.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir açıklamasıyla ilgili yapılan düzeltmeden kendine pay çıkarmasını her zamanki güçlü görünme çabasının bir ürünü olarak görüyorum. O uçağa binen ve zaman zaman buna tanık olan birisi olarak söylüyorum ki Erdoğan’ın sözlerini yanlış yorumlayanlar için bu tür düzeltmeler yapılır. İsrail’in haksız yere tutukladığı Ebru Özkan’ı kurtarmak için Trump’tan ricada bulunan Erdoğan’ın Adnan Oktar grubuna yönelik operasyondan haberinin olmadığı mı sanılıyor? Peki, niye parmağını kıpırdatmıyor?

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