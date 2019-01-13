Adnan Oktar'dan Erdoğan'a mektup: Her şey Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelecek tek bir talimata bakmaktadır

Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan Adnan Oktar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Oktar, 'Sayın Cumhurbaşkanımızdan şefkatli ilgisini cezaevlerindeki mazlum ve cezaevlerindeki eksikler nedeniyle mağdur vatandaşlarımızdan esirgememesini ve bu soruna ivedi olarak müdahale etmesini istirham ediyoruz' dedi.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “cinsel istismar” suçlamalarıyla tutuklanan Adnan Oktar yaklaşık 6 aydır cezaevinde.

Gazete Duvar'ın haberine göre Edirne Cezaevi’nde bulunan Oktar avukatları aracılığıyla başta Cumhurbaşkanı olmak üzere neredeyse tüm devlet kurumlarına cezaevlerindeki koşulların iyileştirilmesi için bir mektup gönderdi.

'PINARHİSAR İLE ARASINDA UÇURUM VAR'

Mektubunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 4 ay kaldığı Pınarhisar Cezaevi’nin koşulları ile bugünkü cezaevlerinin koşulları arasında ‘uçurum’ olduğunu anlatan Oktar, kapasite fazlalığı nedeniyle 40 bin kişinin yatağının olmadığını, 80 bin kişinin aynı yatağı kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

Hijyen, sıcak su yetersizliği, ısınma sorunu, yiyeceklerin besin değerinin düşüklüğü gibi çok sayıda sorunu sıralayan Oktar, “şu anki cezaevi şartları, o tarihlerde Pınarhisar’daki mevcut şartların yüzde 10’u düzeyinde bile değildir” dedi.

'ACİL MÜDAHALE' ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanını ‘acil müdahale etmeye’ çağıran Oktar, “Her şey Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelecek tek bir talimata bakmaktadır. Dünyaya örnek olma ve lider olma ülküsüyle yola çıkan Türkiye’mizin adalet sistemini küçük düşürmeyi amaçlayan bu tuzağı bozmak ve vatandaşını devletine küstürme oyununu durdurmak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı’nın elindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan şefkatli ilgisini cezaevlerindeki mazlum ve cezaevlerindeki eksikler nedeniyle mağdur vatandaşlarımızdan esirgememesini ve bu soruna ivedi olarak müdahale etmesini istirham ediyoruz” dedi.