Adnan Oktar'dan askerlik açıklaması: Biz keriz miyiz?

Adnan Oktar'ın askerlikle ilgili açıklamaları ortaya çıktı. Oktar'ın 'Biz keriz miyiz ya değerli vaktimizi orada geçireceğiz? Ne gerek var askere gitmeye' dediği belirtiliyor.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında müştekilerin ifadeleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma dosyasında bir müşteki, Oktar'ın 'Biz keriz miyiz ya değerli vaktimizi orada geçireceğiz? Ne gerek var askere gitmeye' dediğini söyledi.

Yeni Şafak'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Oktar’ın vatani görevini yapmak isteyen örgüt mensuplarına askerlik yapmamaları yönünde verdiği ifadeler ortaya çıktı.

HİÇBİRİ ASKERE GİTMEDİ

Soruşturma kapsamında ifade veren Ü.K., E.E., Ö.M. ve Y.S.E. isimli müştekiler, Oktar’ın zorunlu askerliğe bakış açısıyla ilgili bilgiler verdi.

Soruşturma dosyasında ifadesi bulunan müştekilerden Ü.K., Oktar’ın örgüt üyesi erkeklerden hiçbirisinin askere gitmesini istemediğini, askerlik vakti gelenleri yurtdışına göndererek orada çalışıyormuş gibi gösterdiğini anlattı.

'BİZ KERİZ MİYİZ?'

Oktar'ın "Biz keriz miyiz ya değerli vaktimizi orada geçireceğiz? Ne gerek var askere gitmeye" dediğini söyleyen Ü.K., "Örgütte hiç kimse askerlik yapmamıştır. Örgüte gelmeden önce askerlik yapmış çok az kişi vardır. Beni de askerlik vaktim geldiğinde Dubai’ye yolladı ve örgüt üyesi C.Y.’nin şirketinde çalışıyormuş gibi göstertti" dedi.

Konuyla ilgili ifade veren bir diğer müşteki Y.S.E. de kendilerini sürekli askerlikten soğutan Adnan Oktar'ın "Lan enayi misiniz. Siz bana burada lazımsınız" dediğini öne sürdü.