Adnan Oktarcı anne kızını 7 yaşında bıraktı, son fotoğrafını tanıyamadı

AKP iktidarında yıllardır elini kolunu sallayarak hareket eden ve güçlenen Adnan Oktar, 16 yılın ardından bozulan ilişkiler sonrası tutuklandı. Oktar operasyonu tartışılmaya ve konuşulmaya devam ederken, operasyondan ilginç detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Adnan Oktar Cemaati operasyonunda önceki gün 143 kişi tutuklanırken, operasyondan ilginç bilgiler sızmaya devam ediyor.

Hürriyet'ten İpek Özbey'in haberine göre, tehdit ve santajla Oktar Cemaati'ne girenlerin yüzde 90’ı daha sonra oraya ait hale geliyor. Bir anne var; örgütteyken doğum yapıyor, yedi yaşındayken çocuğunu bırakıyor. On senedir görmüyor. Emniyet güçleri çocuğunun fotoğrafını gösterdiğinde tanıyamıyor bile artık.

Yine polisin verdiği bilgiye göre; örgütün 200 milyon doları var. Üyeler elde bir çanta dolusu parayla Kanyon’a ya da İstinye Park’a gidiyor. Bir mağazaya girip 300-400 bin liralık alışveriş yapabiliyorlar. Emniyet kaynağı, takip sonucu bir girişte Paşabahçe’den 80 bin liralık alışveriş yaptıklarına bile şahit olduğunu belirtiyor: “Lüks mağazalarda Adnan Hoca’nın vücut ölçüleri alınıyor, o ölçüler yurtdışına gidiyor, dikilip tekrar geliyor. Çizgili ceketlerindeki sarı çizgiler altın iplikle dikiliyor. Adnan Oktar’ın favorilerinden biri ‘Benim tişörtüm yok’ diyor mesela. Erkeklerden biri gidiyor, en lüks mağazadan aynı tişörtten 30 tane alıp geliyor.”