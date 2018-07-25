Adnan Oktar'a cezaevinde ilk ziyaret: Gözlem odasından çıkarıldı

Adnan Oktar, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulduğu kameralı gözlem odasından 3 kişilik bir koğuşa nakledildi. Oktar'ın ilk ziyaretçileri ise abisi ve yeğeni oldu.

Silivri’den Edirne F Tipi cezaevine nakledilen Adnan Oktar, ilk iki gün kameralı gözlem odasında cezaevinin psiko-sosyal uzmanları tarafından müşahede altında tutulduktan sonra 3 kişilik bir koğuşa nakledildi. Oktar’ın ilk ziyaretçileri ise dün geldi.

Milliyet’te yer alan habere göre Oktar’ın abisi Kenan Oktar ve yeğeni Gamze Oktar; Adnan Oktar’ı cezaevinde ziyaret etti. Oktar, abisi ve yeğeniyle cam paravanın arkasından ahizelerle görüştü. Görüşmeye cezaevi görevlileri de nezaret etti.

169 TUTUKLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamıdna Oktar’ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi suçlardan tutuklanmasına karar verilmişti.

Operasyonlarda 187 kişi gözaltına alınmış bunlardan 168’i tutuklanmıştı. Oktar’ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar’ın da dün tutuklanmasıyla bu sayı 169 oldu. Bazı firari zanlılar ise halen aranıyor.