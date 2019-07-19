Adnan Oktar ve cemaati hakkındaki iddianame kabul edildi

Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında açılan davanın İlk duruşması 17 Eylül 2019'da görülecek.

Adnan Oktar Cemaati’ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve soruşturma kapsamında, mağdur ve müşteki sıfatıyla 125 kişinin ifadesine başvurularak hazırlandığı belirtilen iddianamede, şüphelilerden 25'inin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunduğu da bildirildi.

İddianamede yer alan suçlar şöyle:

"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama, hakaret, 3628 Sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırma."

Mahkeme heyeti ilk duruşmanın 17 Eylül 2019'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda yapılmasına karar verdi.