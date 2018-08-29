Adnan Oktar operasyonunda yeni tutuklama

Adnan Oktar Cemaati'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların hesaplarına para yatıran avukat tutuklandı.

​İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar soruşturması kapsamında tutuklu zanlıların ailelerin, "Çocuklarımız cezaevinde bizimle görüşmüyor. Bizim gönderdiğimiz avukatları kabul etmiyor hatta bizden para bile almıyorlar" yönündeki şikâyet üzerine çalışma başlattı.

Akşam'dan Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, polis ekipleri, avukat Kenan Yavuz Y.'nin 10 ayrı tutukluyu ziyaret ederek onlara para verdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan Yavuz Y., polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.