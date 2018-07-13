Adnan Oktar operasyonunda polisi vuran kişinin kimliği belli oldu

Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki villasına yapılan baskında Özel Harekat Polisi’ne ateş eden cemaat üyesinin kimliği ortaya çıktı.

Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki villasında Özel Harekat Polisi'ne ateş eden kişinin örgüt üyesi Mert Sucu olduğu iddia edildi. Kadın imamların özel işlerinden ve finanstan sorumlu imam olan Mert Sucu'nun Adnan Oktar'ın yayın yaptığı A9 TV'nin de eski sahibi olduğu belirtiliyor.

Aynı zamanda paravan bir emlak şirketinin sahibi görünen Mert Sucu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusuna başlandı. Özel Harekat Polisi çelik yelek sayesinde ölümden dönmüştü.