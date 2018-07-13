'Adnan Oktar grubu Meclis'ten çıkmazdı, 17 Aralık'tan sonra Cemaat ile Erdoğan'ı barıştırmayı teklif etti'

Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik operasyon sonrası AKP cephesinden ilginç bir açıklama geldi. Eski AKP Milletvekili Selçuk Özdağ, Oktar Cemaati'nin sürekli Meclis'e ziyaretler yaptığını, 17 Aralık sürecinde de Erdoğan ile Gülen'i barıştırmayı teklif ettiğini açıkladı.

AKP cephesinden Adnan Oktar'a yönelik operasyona ilişkin açıklama geldi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan AKP’li Selçuk Özdağ, “Adnan Hoca grubunun devamlı TBMM'ye gelen elemanları vardı. Bunlar milletvekillerini ziyaret eder, Adnan Oktar'ın ne kadar vatansever olduğunu anlatıp propagandasını yapar, kitaplarını verirlerdi” dedi.

Adnan Oktar Cemaati'nin 17 Aralık sürecinde arabuluculuk teklif ettiğini belirten Özdağ, şunları söyledi: “17-25 Aralık operasyonundan sonra, yanıma gelen bu grubun önemli elemanları, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la, Fetullah Gülen grubunun arasının düzeltilmesi gerektiğini, yıllarca birlikte olan iki kardeş yapının birlikte ülke için faydalı olacağını belirttiler, ‘Biz, bu konuda arabuluculuk yapmak istiyoruz' dediler. Ben, 17/25 Aralık operasyonuyla neler yapılmak istendiğini kendilerine anlattım ve ‘Bu işe karışmayın. Erdoğan bu konuda haklı' dedim. Fetullahçıların, devlete sahip olmak istediklerini, bunun da yanlışlığını dile getirdim.”