Adnan Oktar, Fatih Altaylı'ya isim verdi, 'Bana bir daha yazayım deme' yanıtı geldi

19 Temmuz'da tutuklanan Adnan Oktar, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya mektup yazdı. Mektuba ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan Altaylı, 'Bana bir daha mektup falan yazayım deme' ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında yapılan operasyonla tutuklanan Adnan Oktar, cezaevinden Fatih Altaylı'ya bir mektup gönderdi.

“Ben masumum, size karşı yapılan her şeyi Fırat Develioğlu yaptı. Benim haberim yoktu” diyen Adnan Oktar'a yanıt veren Altaylı, "Bak Adnan Oktar. Türkiye’de herkesi kandırabilirsin. Herkese tehdit ve şantaj yağdırabilirsin. Herkesi masum olduğuna inandırabilirsin. Ama beni değil. Senin ve çetenin ne olduğunu 1990’ların başından beri takip eden ve yazan, çizen yargıya taşıyan ben yemem. Bana bir daha mektup falan yazayım deme" ifadelerini kullandı.

Oktar'ın "Her şeyi Fırat Develioğlu yaptı" dediği kişi, Adnan Oktar Cemaati'nin 90'lı yıllardaki iki numaralı ismiydi.

Cemaat'ten 1999 yılında ayrılan Develioğlu, Adnan Oktar Cemaati operasyonu sonrası Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek adlı programa katılmıştı.

Altaylı programda, Oktar Cemaati'nin kendisini her türlü iftirayla hedef aldığını dile getirken, Develioğlu, benzer bir şeyin şimdi de kendisini hedef aldığını ifade etti.