Adnan Oktar davası başlıyor

Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava bugün Silivri'de başlıyor.

Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava bugün başlıyor.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülecek olan duruşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı.

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.

BİR DÖNEM AKP'NİN KORUMASINDAYDI

1994'e, yani Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu günlere dayanan Adnan Oktar-Erdoğan ilişkin, AKP iktidarında da uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde ilerlemişti.

Oktar Cemaati'nin gerici faaliyetleri AKP'den yıllar boyu büyük destek görürken, Oktar da tüm seçimlerde Cemaatiyle birlikte AKP'yi desteklemişti.

15 Temmuz sonrası AKP'nin Furkan Vakfı ile birlikte hedef aldığı cemaatler arasına katılan Oktarcılar, Erdoğan'a "eski günleri" hatırlatsa da tutuklanmaktan kurtulamamıştı.