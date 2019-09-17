Adnan Oktar davası başladı: 'Abuk subuk şeyler söylüyor...'

Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava bugün Silivri'de başladı. Davada müşteki sıfatıyla yer alan eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan, duruşmadan çıkışında Oktar'ın savunmasına ilişkin 'abuk sabuk şeyler söylüyor' dedi.

Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava bugün başladı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülen duruşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı.

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.

BİR DÖNEM AKP'NİN KORUMASINDAYDI

1994'e, yani Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu günlere dayanan Adnan Oktar-Erdoğan ilişkin, AKP iktidarında da uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde ilerlemişti.

Oktar Cemaati'nin gerici faaliyetleri AKP'den yıllar boyu büyük destek görürken, Oktar da tüm seçimlerde Cemaatiyle birlikte AKP'yi desteklemişti.

15 Temmuz sonrası AKP'nin Furkan Vakfı ile birlikte hedef aldığı cemaatler arasına katılan Oktarcılar, Erdoğan'a "eski günleri" hatırlatsa da tutuklanmaktan kurtulamamıştı.



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'ABUK SABUK ŞEYLER SÖYLÜYOR'

Davada müşteki sıfatıyla yer alan eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan, duruşmadan çıkışında açıklama yaptı.

Oktar'ın savunmasını yaptığını belirten Adil Serdar Saçan, “Kendisine yapılan suçlamalara cevap vermeye çalışıyor ama hep 'İngiliz devleti onu aldırmış, onu aldırınca dolar yükselmiş, mübarek bir insanmış. İslam onların omuzlarında yükseliyormuş' gibi abuk subuk şeyler söylüyor. Somut suçlamalarla ilgili 'Ben niye öyle yapayım ki, niye böyle yapayım ki’ diyor. İngiliz derin devleti yapmış operasyonu. İngilizler demek ki operasyon yapmaya başlamış Türkiye’de" diye konuştu.