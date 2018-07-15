Adnan Oktar cemaatine ikisi çocuk 45 kişiden daha şikayet

Adnan Oktar cemaatine ikisi çocuk olmak üzere 45 kişi daha şikayette bulundu. Adnan Oktar'ı şikayet edenler arasında altı yabancı ülkeden kişiler de bulunuyor.

İstanbul polisinin Adnan Oktar cemaatine düzenlediği operasyon sonrasında aralarında 2'si çocuk yaşta olmak üzere 45 kişinin emniyete giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre son başvurularla çocuk yaşta cinsel saldırıya uğradığını iddia eden mağdur sayısı 17 oldu. Ayrıca 6 farklı ülkeden de Oktar'la ilgili şikayet yapıldığı belirtildi.

2 KIZ ÇOCUĞU ‘CİNSEL TACİZ ŞİKAYETİ’NDE BULUNDU

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Adnan Oktar yapısına yönelik düzenlediği ve 100’ü kadın 190 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili şikayetçi olanların sayısının arttığı öğrenildi.

Bir çok kadının defalarca kez cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen yapıya yönelik şikayetlerin arttığı belirtildi. Operasyonun başlatılmasının ardından gündem olan yapıyla ilgili 5 günde 45 kişi şikayetçi olduğu aktarıldı.

Emniyete giderek Oktar yapısı tarafından mağdur edildiklerini öne süren 45 şikayetçiden ikisinin çocuk olduğu belirtiliyor. Polis; soruşturma kapsamında, yaşları 11 ile 18 arasında olan 15 çocuğun yapı tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine çalışma yapmıştı. Şikayetçi olan 2 çocukla birlikte cinsel saldırıya uğradığını iddia eden çocuk mağdur sayısı 17’ye ulaştı.

6 ÜLKEDEN DE ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Polise başvuru yapan 45 kişinin haricinde de yurt dışından da Oktar gurubundan şikayetçi olanların bulunduğu belirtildi. Operasyon sonrası, Azerbaycan, Hollanda, Katar, Almanya, Kazakistan, Avusturya’daki Türkiye Büyükelçiliği’ne giden bazı kişilerin de mağdur edildikleri iddialarıyla Adnan Oktar yapılanmasından şikayetçi olduğu öğrenildi.