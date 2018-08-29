Adli yıl açılışı Saray'da olacak

3 Eylül'de yapılacak yeni adli yıl açılış töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sarayı'nda yapılacak.

Geçtiğimiz yıl tepkiler nedeniyle Yargıtay'a alınan adli yıl açılış töreni bu yıl yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sarayı'nda yapılacak.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 2016-2017 adli yıl açılış töreni ilk kez Saray'da düzenlenmiş, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşma yapmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, devlet zirvesi ve yargıya Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da yapılacak tören için davetiye gönderildi. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılması ve bir konuşma yapması bekleniyor. Akşam ise TBMM’de kokteyl düzenlenecek.