Adli Tıp uzmanı Şule Çet raporunu değerlendirdi: Biyoloji İhtisas Dairesi raporu dikkate alınmalı

28 Mayıs’ta biri patronu olan iki erkeğin cinsel saldırısı sonrası 20. kattan düşerek yaşamını yitiren Şule Çet’in ölümünün ardından, beklenen İstanbul Adli Tıp Kurumu raporu tartışmalara neden oldu. soL’a konuşan adli tıp uzmanı, Çet’in ölüm nedeni ve cinsel saldırı hususunda özetle ‘Bilemiyoruz’ yorumu yapan raporun varlığının, önceki bulguların önemini azaltmadığını, normal koşullarda soruşturmanın Biyoloji İhtisas Dairesi raporunu veri almasının bekleneceğini söyledi.

Ankara’da 28 Mayıs'ta Yelken Plaza’nın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren Şule Çet’in ölümü hakkında, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun son hazırladığı rapor dosyaya girdi.

Kamuoyunun tepkisiyle karşılanan rapor, Çet’in genel ağır beden travması nedeniyle cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı konusunda kesin bir değerlendirme yapılamadığını bildirirken, Çet’in kendisinin mi atladığı yoksa itildiği ya da öldürüldükten sonra mı atıldığı hususunun da tıbben bilinemediği görüşüne yer verdi.

Aylardır beklenen İstanbul Adli Tıp Kurumu raporundan önce, Biyoloji İhtisas Dairesi 15 Ekim 2018 tarihli bir rapor sunmuştu. Raporun sonuç bölümünde; “Sağ elden alınan 3 ve 4 nolu tırnak örneklerinden elde edilen Y-STR DNA sonuçlarının ise karışık, ancak majör olarak bir YSTR DNA profilinin ayrılabildiği sonuçları olması nedeni ile mukayese etmeye elverişli olduğu, örneklerde tespit edilen major Y-STR DNA allelerinin şüpheli Berk Akand’ın Y-STR DNA profili ile aynı olduğu belirlendi” bilgilerine yer verilmişti.

Aynı raporda anal bölgede “mukayese edilemeyecek nitelikte tükürük ve dokularda birden fazla erkeğe ait Y-STR DNA’sının olması” sonucu da, iki şüphelinin de cinsel saldırıda bulunduğuna işaret ediyordu. Y-STR DNA, cinsel saldırı olaylarında eser miktardaki erkek-dişi hücre karışımı örneklerinde, erkek bileşene ait DNA tiplemesi olarak biliniyor.

ADLİ TIP UZMANI: BİYOLOJİ İHTİSAS DAİRESİ RAPORU DİKKATE ALINMALIDIR, KANITLAR VARDAN YOK EDİLEMEZ

Konu hakkında soL’a konuşan Adli Tıp Kurumu uzmanı, raporun bir bulguya erişememiş olmasının, daha önce çıkan Biyoloji İhtisas Dairesi raporu sonucunu değiştiremeyeceğini, bir kadında anal bölgede Y-STR DNA örneğinin bulunmasının, cinsel saldırı konusunda şüpheye yer bırakmayan bir bulgu olduğunun altını çizdi.

Tırnak altı doku örneğinin de çok güçlü bir bulgu olduğuna değinen uzman; “Bu doku tokalaşmayla, saçla oynamayla, basit temasla geçmez, geçse de tespit edilemez. Tırnak altı dokusunun varlığı fiziksel mücadeleye işarettir” dedi.

Adli tıp uzmanı “Burada önemli olan, tahkikat sürecinde adli makamın Biyoloji İhtisas Dairesi raporunu dikkate almasıdır. Daha önce edinilen bulgular, cinsel saldırıya kanıttır, vardan yok edilemez” ifadelerini kullandı.

AVUKAT YILDIRIM: RAPOR FİYASKO

Öte yandan Medyapod’a konuşan Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunu “fiyasko” olarak niteledi ve “Sorduğumuz hiçbir soruyu yanıtlamıyor” yorumunu yaptı.

Yıldırım; “4-5 aydır beklenen bir rapor. Çelişkilerin giderilmesi hususunda gönderilmişti. Oradan çıkan sonucun dosyanın üzerindeki sis perdesini kaldırmasını beklerken, 4-5 ayda hazırlanan rapor sadece yarım sayfa. 20 sayfalık raporun 19,5 sayfası bir özet ve sonuç kısmı yarım sayfa, o da ‘biz hiçbir şeyi tespit edemiyoruz’ şeklinde” diyerek tepki gösterdi.

Tutuklu bulunan şüpheliler Çet’in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand’a ait telefonların HTS kayıtları da ortaya çıkmıştı. Kayıtlarda Akand’ın gece saat 02.39’da kız arkadaşı P.T.’ye, “Çok kötü şeyler oldu. Lütfen telefonu aç bana geri dön” diye mesaj attığı öğrenilmiş, P.T. bunu doğrulayan bir ifade vermiş; “Taciz derecesine varacak şekilde sürekli beni arayarak plazaya gitmemi istedi. Şule’nin de yanlarında olduğunu söyledi. Tüm ısrarlara rağmen gitmedim” demişti.

HTS kayıtları, Aksu ve Akand’ın, Çet’in ölümünün hemen ardından yurtdışına kaçmak için bir havayolu şirketini 10 kez aradıklarını göstermişti.

Raporun 7 Kasım tarihli olduğuna dikkat çeken Yıldırım, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na çıkan HTS kayıtları dolayısıyla 6 Kasım’da bir bilgi iletildiğini, o bilgiye dayanarak Çet’in öldürüldükten sonra atılıp atılmadığı hususunun aydınlatılmasının istendiğini belirtti.

Avukat Yıldırım; “6 Kasım’da tanık ifadesi var. Adli Tıp Kurumu aynı gün karar vermiş. Ne ara karar verdi ve bu hususu göz önünde bulundurdu? Bu kadar hızlı karar veriyordunuz, neden dört aydır bekliyordunuz ki?" diye sordu.