Adıyaman'da iş cinayeti: İşçiyi taşıyan halat koptu

Adıyaman’da özel bir hastanenin dış cephe temizliğini yapan işçiyi taşıyan halat kopunca işçi yere düşerek yaşamını yitirdi.

Adıyaman'ın, Eskisaray Mahallesindeki Özel Gözde Hastanesinde iş cinayeti meydana geldi.

Hastane yetkilileri dış cephe temizliği için bir firma ile anlaştı. Firmanın işçileri hastanenin bir cephesinin temizliğini yaptıktan sonra başka bir cepheye geçti.

İki işçi binanın doğu cephesini temizlerken en üst kat olan 5. kattan Mehmet Ağdağ isimli işçiyi taşıyan halat koptu.

İşçinin düştüğünü gören vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. Hastane acilinin önünde duran ambulans ile ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi burada yaşamını yitirdi.

Mehmet Ağdağ’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken Hastane Müdürü Selda Dereci, dışarıdan temizlik için bir firmayla anlaştıklarını ve düşen işçinin bu firmanın elemanı olduğunu belirterek, halatın kopması sonucu işçinin yere düştüğünü dile getirdi.