Adıyaman Kömür'de farklı bir seçim heyecanı: Kömür’ü yeniden kendi ellerimizle yaratacağız

Adıyaman'ın Kömür Beldesi'nde seçimlere Türkiye Komünist Partisi adayı olarak hazırlanan Aziz Çelik, soL'un sorularını yanıtladı. Yıllarca mevsimlik tarım işçiliği, tütün işçiliği ve inşaat işçiliği yapan bir emekçi olan Çelik, 'Kömür’de genelde isimler üzerinden seçimlere girilir, bu defa tam tersi oldu ve TKP’nin adı ağır bastı... Ne iş varsa, belediye çalışanlarıyla birlikte, tüm Kömürlülerle başaracağız, Kömür’ü yeniden kendi ellerimizle yaratacağız' dedi.

Adıyaman'ın Kömür Beldesi'nde seçimlere TKP adayı olarak girecek olan Aziz Çelik, seçim öncesi soL'un sorularını yanıtladı.

Yıllarca mevsimlik tarım işçiliği, tütün işçiliği ve inşaat işçiliği yapan bir emekçi olan Çelik, Kömür'de ve Adıyaman'da yaşanan sıkıntıları, neler yapmak istediklerini, TKP'den adaylığının nasıl bir heyecan yarattığını anlattı.

Çelik'in sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Merhabalar öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

Adım Aziz Çelik. Adıyaman Kömür doğumluyum, çocukluğum burada geçti. İlkokul ve ortaokul eğitimlerimi burada tamamladım, daha sonra taşımalı eğitim olarak liseyi Adıyaman merkezde tamamladım, bu sırada maddi sıkıntılardan dolayı hem eğitim alıyor hem çalışıyordum.

Dört kardeşiz, hepimiz mevsimlik işçi olarak çalıştık. Kayseri ve Konya’ya şeker pancarı, Malatya’ya kayısı, Niğde’ye patates, Isparta’ya elma, Giresun’a fındık toplamaya giderdik. Bu durum yine eğitim hayatımızı etkiliyordu. Pancar toplama işi sonbahara denk geldiğinden okula 20 gün geç başlardık.

Sonra inşaatlarda babamla birlikte işe gidip geliyordum. Adıyaman’da ve Kömür’ün hemen hemen her mahallesinde kalıp ve demir üzerine çalıştım. Bir süre sonra inşaatlar durdu, bu defa tarım işiyle uğraşmaya başladık. Bizim bölgemizde en iyi ürün olarak tütün yetiştirilir, bu nedenle tütün yetiştirmeye başladık. Bu süreçte yine eğitim hayatımı tamamlamaya gayret ettim üniversite eğitimimi tamamladım aynı zamanda. Gündüzleri inşaatta çalışıyordum, ikinci öğretim olarak da akşamları Adıyaman Üniversitesi’nde Pazarlama ve Reklamcılık bölümünü okudum. Hem çalışıp hem okumak zor olduğundan okulu uzatmalı olarak geç olsa da bitirdim. Bütün zorluklar iç içe geçmiş şekilde eğitim hayatımı tamamlamış oldum bu şekilde.

Tütün demişken Adıyaman’da çiftçilerin yakın zamanda eylemlerine şahit olduk. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne gibi zorluklarla karşı karşıya çiftçiler?

Adıyaman’ın geçim kaynaklarının önemli bir kısmını tütün oluşturuyor ama bu geçim kaynağı devletin çiftçiyi mağdur edecek derecedeki politikalarından dolayı son derece sıkıntılı. Çiftçi tütününü satamıyor, il dışında satış yapmak isteyen tütüncüler yollarda sıkıntı yaşıyor. Araçlarda tütün bulundurmak suç olmuş, yolda arama yapan jandarma ekipleri ürünlere el koyuyor. Yasaksa neden üretirken uyarılmıyoruz; ekimi, dikimi serbest ama satışı yasak. Adıyaman merkezde yasal ama Adıyaman’dan çıkarken yasaklı bir ürün oluyor tütün. Her seçim dönemi mevcut hükumet bunları çözeceğini vaat ediyor ama hiçbir adım atıldığını Adıyaman çiftçisi görmemiştir.

'BİR LİSEMİZ YOK, YOLLARIMIZ KÖTÜ, İŞSİZLİK ÇOK'

Yaşadığınız Kömür Beldesi ve genel olarak Adıyaman ili ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bölgenin siyasi eğilimleri, sorunları ve ihtiyaçları nelerdir?

Kömür Belediyesi 1990 yılında belediye olarak ilan edildi. Kömür halkı genel olarak sol görüşlüdür. Fazla gelişmeyen bir ilçemiz Kömür; yolları kötüdür, eğitim veren kurumlar yok denecek kadar azdır. Son iki yıl içinde lise eğitimi verilmeye başlanmış, bu lise de ilkokuldan devşirme bir okuldur. Şu an sadece 1 ve 2’nci sınıflar eğitim alabiliyor. Eski bir ilköğretim binası lise olarak kullanılıyor. Aslında bir lisemiz yok diyebiliriz. Genç nüfusumuz yoğun, işsizlik de keza yoğun. Buradaki insanlar eğitimlerini çeşitli zorluklarla tamamlamaya çalışıyorlar. Ortaokul öğrenimini tamamlayanlar liseyi Adıyaman Merkezde tamamlıyor. Kimi ev tutardı, kimi taşıma yoluyla gidip gelirdi. Belediye’nin bir aracı vardı günde üç sefer yapardı merkeze öğrencileri götürmek için, 25-30 kişilikse bu otobüs biz 50-60 kişi binerdik. Merkezde kalsanız ev kirası ödemek zorundasınız, ev tutmasanız günlük 10 lira otobüs parası, çiftçilikle, işçilikle kazanılan para zaten ortada, geçim sıkıntısında olan aileler bir de bu eğitim öğretim için ayrıca zorluk çekmek zorunda kalıyor. Bu öğrenciler günlük 10 lira yola verse 10 lira da yeme içme deseniz hesap ortada. Okurken çeşitli hayaller kurarsınız mezun olunca boşta kalmak insanı çok etkiliyor. Ben dahil olmak üzere Kömür'de üniversite okuyup da kendi alanında çalışan kimse yok, ya çiftçilik yapıyor ya da işsizlikten dolayı evde oturmak zorunda kalıyor. Gençlerimiz iş umuduyla şehirlerinden köylerinden göç ediyor ama yine de kendi alanında iş bulan sayısı çok az. Ya tekrar Kömür’e dönüyor, ya da başka şehirde hiç deneyimi tecrübesi olmadığı alanda çalışmak zorunda kalıyor, dediğim gibi bu da yok denilecek kadar az. O kadar emek vereceksiniz ama iş emeğinin karşılığını almaya gelince maalesef yok.

'MERMER OCAKLARINDAN SONRA HAYVANCILIK DA SONA ERDİ'

Buradaki tek geçim kaynağı çiftçiliktir ve hayvancılıktır. Hayvancılık da bitti. Kırsal bölgemize mermer ocakları gelince hayvancılık da sona erdi. Mermer ocakları doğayı tahrip edip doğayı bozuyor. Hayvancılık için koşullu alan kalmıyor. Halkın tepkisi olmasına rağmen gelip buraya mermer ocaklarını diktiler. İktidar destekli 20’ye yakın firma burada faaliyet göstermekte. Mermer ocakları içme suyuna ve toprağı sularken kullandığımız suya da zarar verdi, sularımız kireçli hale geldi. Bu sular toprağı sulamada kullandığımızda da iyi verim veremedi. Yılda bir ürün kaldırıyor çiftçiler onda da yeterli ve sağlıklı sulama olmadığından tarlalar kuraklaşıyor. Topraktan verim alamayan çiftçiler mevsimlik işçi olarak oradan oraya göçebe hayatı yaşamak zorunda kalıyor.

'BURADA TKP OLARAK YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR'

Türkiye Komünist Partisi’nin yerel seçimlerde hedefi nedir, bölgenizin sorunlarına yönelik getireceği çözüm önerileri ne olmalı, nasıl bir belediyecilik yapılmalı?

Türkiye Komünist Partisi’ni diğer düzen partilerinden ayıran en belirgin özelliği emeğiyle geçinen insanların safında olmasıdır. Rant için değil halk için belediyecilik anlayışına sahip olup, çiftçilerin, işçilerin yanında olmasıdır. Patronların zenginlerin değil işçi sınıfının ezilen yoksullaştırılan halkın yanında olmak demektir Türkiye Komünist Partisi. Diğer düzen partileri gibi koltuk sevdalığı veya yandaşcılık yoktur. Nasıl bir belediyecilik sorusuna ise şöyle cevap verebilirim, önümüzde Ovacık örneği bulunmakta, Ovacık'la aynı kaderi paylaşmaktayız, biz de topraktan üretim yapıyoruz onlar da. Türkiye Komünist Partisi’nin yapmak istedikleriyle, Kömür halkının talep ettikleri birbirini tamamlamaktadır. Biz burada yılda bir defa tek bir ürün topluyoruz. Çalışıp çabalıyoruz sadece bir ürün için, o da tütün. Tütün dışında da yapılacak ürünler var elbette, topraklarımız verimli bu konuda ama su sorunumuz var, TKP olarak bu sorunu çözmek için çalışacağız, mevsimlik işçi olarak şehir dışına çıkmak zorunda kalan yurttaşlarımız Kömür’de çeşitli ürün için çalışabilecekler bunları planlıyoruz. Bahsettiğim gibi bir öğrenci merkeze gidip gelmek için 10 lira veriyor, çay içip yemek yese 10 lira daha verecek bunun kurs masraflarını okul masraflarını düşünün. Hele ki bir ailede 3 öğrenci varsa içinden çıkılmaz bir hal alıyor bu durum. Çiftçinin aldığı kazandığı para yıllık ortalama 10-15 bin lira ama üç çocuklu bir ailenin okuyan çocukları için en az aylık 2 bin liraya yakın bütçe ayırması gerekiyor. Sadece yeme içme yol masrafı bunlar, hastalanmayacak mı bu çocuklar, başka giderleri olmayacak mı? Haliyle geçim sıkıntısı yaşayan aile büyükleri ve gençlerimiz diğer illere mevsimlik işçi olarak giderler, burada inşaatlarda çalışırlar. Direne direne yaşarlar yani bu çocuklar ve aileleri. Burada TKP olarak yapacağımız çok iş var. Belediyemizin her türlü imkanlarını zorlayıp ulaşımda, içme suyunda, tarımda elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Daha sonra buradaki mermer şirketlerinin kamyonetlerinin yollara vermiş olduğu zararlar var. Bu araçların tonajları asfalta uygun değil bu nedenle asfaltta yarılma ve çukurlar meydana geliyor. Her ay yollara yeniden asfalt dökülüyor. Her ay değil her gün asfalt dökseniz yine işe yaramaz. Çünkü o tonaja göre asfalt dökülmüyor. Her ay o yollara harcanan para Kömür’de yaşayan, İzmir’de yaşayan insanların cebinden çıkıyor. Bu soruna da çözümler üreteceğiz.

'BU DEFA TAM TERSİ OLDU, TKP'NİN ADI AĞIR BASTI'

TKP’nin adayı olarak Kömür Belediye başkanlığına aday olmanız halk tarafından nasıl karşılandı, çalışmalarınızda TKP’yi Belediye halkına nasıl anlatmayı düşünüyorsunuz?

Türkiye Komünist Partisi’nin adını duyunca baya sıcak karşıladılar, çok memnun oldular. Zaten böyle bir beklenti içinde olduklarını söyleyenler oldu. Baya bir insanın desteğini aldık. Kömür’de genelde isimler üzerine seçimlere girilir, bu defa tam tersi oldu ve TKP’nin adı ağır bastı. Kişilerin önüne de geçti diyebilirim. Aile arasında sahiplenilip 'bu parti bizim partimiz, tüzüğüyle programıyla bizi temsil ediyor' denildi. Aynı tepki Kömür’de yaşayan insanlar tarafından da verildi, "işçi ve emekçiden söz eden bir parti, bizim hayatımızla ilgisi olan bir parti" diyenler oldu. En mutlu olduğum tepkiler de ilk duyduklarında inanamayıp şaşırmaları olmuştu, ciddi olup olmadığımı sordular, sarılıp tebrik edenler oldu. Ovacık deneyimi ayrıca bir sempati yaratmıştı zaten. Orada olduğu gibi burada da, TKP’nin öncülüğünde bunu başarabiliriz havası oluştu.

Buradaki dostlarımızla konuşurken kendilerine 'ben de işçilerle birlikte çalışacağım' dedim, diğer düzen partilerinin yöneticileri gibi koltukta oturup 'şunu yapın, bunu yapın' demeyeceğim. Ne iş varsa, belediye çalışanlarıyla birlikte, tüm Kömürlülerle başaracağız, Kömür’ü yeniden kendi ellerimizle yaratacağız.