Adında 'Kürdistan' geçen partilere kapatma davası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Faaliyette bulunan siyasi partiler' listesinden 'Kürdistan' ismi taşıyanları çıkarttı. Başsavcılığın ayrıca Kürdistan Komünist Partisi ve Kürdistan Özgürlük Partisi hakkında kapatma davası açtığı öğrenildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, "Faaliyette bulunan siyasi partiler" listesinden "Kürdistan" ismi taşıyanları çıkarttı. Başsavcılığın ayrıca Kürdistan Komünist Partisi ve Kürdistan Özgürlük Partisi hakkında kapatma davası açtığı öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi, kapatma talebini 13 Şubat’ta yapacağı toplantıda görüşecek.

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Başsavcılık, "Kürdistan Komünist Partisi tüzük ve programının, Anayasa’nın 3, 68/4 ve Siyasi Partiler Kanunu’nun 78, 79/a, 80, 81, 82, 83 ve 96. maddelerine aykırı bölümler içerdiğini, söz konusu aykırılıkların, yapılan uyarılara rağmen giderilmediğini" savundu.

SEÇİMLERDE HDP İLE İTTİFAK YAPACAKTI

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 13 Şubat Çarşamba günü ilk incelemesini yapacak. Genel Kurul ilk incelemede dosyada herhangi bir eksiklik görmezse, daha sonra yapacağı esas incelemede Kürdistan Komünist Partisi’nin kapatılıp kapatılmayacağına karar verecek.

Kürdistan Komünist Partisi yerel seçimlerde HDP ile ittifak yapacağını duyurmuştu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kürdistan Özgürlük Partisi hakkında da kapatma davası açtığı öğrenildi.