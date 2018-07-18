Adil Seçim Platformu'ndan tepki çeken açıklama

24 Haziran’daki seçimlerde sonuçların aktarılmasında yaşanan sorunlarla ilgili eleştirilen Adil Seçim Platformu’nun (ASP), seçime ilişkin yayınladığı kapsamlı raporunda “ASP uygulamasında seçim öncesinde deneme ve simülasyon çalışması gerçekleştirilmediğinden, olası aksaklıklar önceden telafi edilememiştir” denildi.
Yeniçağ'ın haberine göre, raporda oy kullanılan 180 bin 477 sandığın 176 bin 945’inde ASP görevlisi bulunduğu ifade edildi.
Buna göre, seçim günü tutanaklar ile teyit edilebilen sandık sonuç bilgileri şu şekilde:
Toplam yurt içi sandık sayısı: 180 bin 524
Oy kullanılan yurt içi sandık sayısı: 180 bin 477
MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİM ORANLARI
Teyit edilen tutanak sayısı: 176 bin 945
Teyid edilen tutanak oranı: yüzde 98
Teyit edilen geçerli oy sayısı: 48 milyon 68 bin 540
Teyit edilen geçerli oy oranı: yüzde 98.8
Teyit edilemeyen tutanak sayısı: 3 bin 532
Teyit edilemeyen geçerli oy toplamı: 562 bin 826
Teyit edilemeyen tutanaklar için açıklanan YSK sonuçları: AKP 350 bin 454, CHP 37 bin 90, HDP 23 bin 385, İYİ Parti 30 bin 103, MHP 102 bin 939, SP 5 bin 153, Diğer 13 bin 202
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM ORANLARI
Teyit edilen tutanak sayısı: 176 bin 680
Teyit edilen tutanak oranı: Yüzde 97.9
Teyit edilen geçerli oy sayısı: 47 milyon 943 bin 307
Teyit edilen geçerli oy oranı: Yüzde 98.8
Teyit edilemeyen tutanak sayısı: 3 bin 797
Teyit edilemeyen geçerli oy toplamı: 618 bin 777
Teyit edilemeyen tutanaklar için açıklanan YSK sonuçları: Doğu Perinçek 828, Meral Akşener 31 bin 954, Muharrem İnce 64 bin 880, Recep Tayyip Erdoğan 499 bin 211, Selahattin Demirtaş 17 bin 560, Temel Karamollaoğlu 4 bin 344