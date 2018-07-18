Adil Seçim Platformu'ndan tepki çeken açıklama

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin aralarında bulunduğu kurumların oluşturduğu Adil Seçim Platformu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Seçim günü büyük tepki çeken Platform, uygulamanın seçim öncesinde deneme ve simülasyon çalışmasının yapılmadığını, olası aksaklıkların önceden telafi edilemediğini duyurdu.

24 Haziran’daki seçimlerde sonuçların aktarılmasında yaşanan sorunlarla ilgili eleştirilen Adil Seçim Platformu’nun (ASP), seçime ilişkin yayınladığı kapsamlı raporunda “ASP uygulamasında seçim öncesinde deneme ve simülasyon çalışması gerçekleştirilmediğinden, olası aksaklıklar önceden telafi edilememiştir” denildi.

Yeniçağ'ın haberine göre, raporda oy kullanılan 180 bin 477 sandığın 176 bin 945’inde ASP görevlisi bulunduğu ifade edildi.

Buna göre, seçim günü tutanaklar ile teyit edilebilen sandık sonuç bilgileri şu şekilde:

Toplam yurt içi sandık sayısı: 180 bin 524

Oy kullanılan yurt içi sandık sayısı: 180 bin 477

MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİM ORANLARI

Teyit edilen tutanak sayısı: 176 bin 945

Teyid edilen tutanak oranı: yüzde 98

Teyit edilen geçerli oy sayısı: 48 milyon 68 bin 540

Teyit edilen geçerli oy oranı: yüzde 98.8

Teyit edilemeyen tutanak sayısı: 3 bin 532

Teyit edilemeyen geçerli oy toplamı: 562 bin 826

Teyit edilemeyen tutanaklar için açıklanan YSK sonuçları: AKP 350 bin 454, CHP 37 bin 90, HDP 23 bin 385, İYİ Parti 30 bin 103, MHP 102 bin 939, SP 5 bin 153, Diğer 13 bin 202

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM ORANLARI

Teyit edilen tutanak sayısı: 176 bin 680

Teyit edilen tutanak oranı: Yüzde 97.9

Teyit edilen geçerli oy sayısı: 47 milyon 943 bin 307

Teyit edilen geçerli oy oranı: Yüzde 98.8

Teyit edilemeyen tutanak sayısı: 3 bin 797

Teyit edilemeyen geçerli oy toplamı: 618 bin 777

Teyit edilemeyen tutanaklar için açıklanan YSK sonuçları: Doğu Perinçek 828, Meral Akşener 31 bin 954, Muharrem İnce 64 bin 880, Recep Tayyip Erdoğan 499 bin 211, Selahattin Demirtaş 17 bin 560, Temel Karamollaoğlu 4 bin 344