Adil Seçim Platformu: 415 bin sandık kurulu üyesi, 195 bin müşahit görevlendirdik

Aralarında CHP, İy, Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin de yer aldığı Adil Seçim Platformu, 24 Haziran seçimleri için yaptığı hazırlıkları açıkladı.

CHP, İy, Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin de içinde yer aldığı Adil Seçim Platformu, 24 Haziran’da 415 bin sandık kurulu üyesi ve 195 bin müşahitle sandık başında olacağını açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Platform adına konuşan Nesteren Davutoğlu, Adil Seçim Plaftformu’nun sandık kurulu görevlisi ve müşahit görevlendirmelerini tek bir sandık boş kalmayacak şekilde belirlediğinin altını çizerek “415 bin sandık kurulu üyesi ve 195 bin müşahit görevlendirmesi yapıldı” dedi. Davutoğlu, seçmenlerin tümünün sandık başından bilgi geçmesi, sandık tutanaklarının görsellerini iletebileceği ve tüm gün canlı destek alabileceği “Adil seçim Uygulaması”na dikkat çekti.