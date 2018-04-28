Adil Öksüz'ün yeğeni tutuklandı

Fethullah Gülen cemaati soruşturması kapsamında aranan Adil Öksüz'ün yeğeni, yurt dışına evrak gönderirken gözaltına alındı. Adil Öksüz'ün kardeşi Mehmet Öksüz'ün talimatıyla kargoyu göndermeye çalıştığını söyleyen yeğen Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethullah Gülen cemaatine yönelik yapılan çalışmalarda aranan Adil Öksüz’ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz’ün ABD’ye kargo göndereceğini tespit etti.

13 Nisan günü kargoyu göndermek için gelen Öksüz, gözaltına alındı.

Kargo paketini incelemeye alan polis, cemaatin "Üsküdar il imamı" olarak anan Mehmet Öksüz, tutuklu eşi Şenay Öksüz, ve çocuğu Z.Ş.’ye ait evraklara el koydu.

Emniyette ifadesi alınan Esmaül Hüsna kargo paketinin kendisine ait olduğunu ve firari Adil Öksüz’ün kardeşi Mehmet Öksüz’ün talimatıyla kargoyu göndermeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

Esmaül Hüsna Öksüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.