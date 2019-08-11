Adil Öksüz'ün gözaltındayken aradığı kişi bakanlıkta çalışıyor, 'bakan danışmanı' olarak konferans veriyor

15 Temmuz darbe girişiminin en önemli isimlerinden olduğu belirtilen Adil Öksüz’ün gözaltındayken telefonla görüştüğü ve Cemaat soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Prof. Dr. Recep Kaymakcan’ın Gençlik Spor Bakanlığı’ndaki müşavirlik görevini sürdürdüğü ve bakan danışmanı unvanıyla devlet üniversitelerinde konferanslar verdiği ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminin en önemli isimlerinden olduğu belirtilen Adil Öksüz’ün gözaltındayken telefonla görüştüğü Recep Kaymakcan'ın Bakanlıkta görev yaptığı ortaya çıktı. Cemaat soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Prof. Dr. Recep Kaymakcan’ın Gençlik Spor Bakanlığı’ndaki müşavirlik görevini sürdürdüğü ve danışman unvanıyla devlet üniversitelerinde konferanslar verdiği ortaya çıktı. Kaymakcan’ın bazı AKP’li belediye başkanlarını makamında ziyaret ettiği öğrenildi.

AYNI ÜNİVERSİTEDE GÖREV YAPIYORDU

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Prof. Kaymakcan, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yapıyordu. Cemaat'in Hava Kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen ve darbenin planlayıcısı olarak geçen ancak 15 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Adil Öksüz de o dönem o fakültede görevliydi.

Kaymakcan, Cemaat'in 2012’de Arnavutluk’ta bulunan Beder Üniversitesi’nde düzenlediği “Beşeri Bilimlerde Manevi Arayışlar” isimli konferansa Öksüz ile katılmıştı. Bu konferansa katılan isimler zaman içinde kamuda veya akademide terfi üstüne terfi alarak hızla yükseldi. Bunların arasında Bingöl Üniversitesi’nden Prof. Dr. R. Kaymakcan da konferanstan tam bir yıl sonra dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Kaymakcan, 2015 seçimlerimde AKP’den milletvekili aday adaylığı gerekçesiyle istifa etmesine kadar bu görevde kaldı. Daha sonra müşavirlik görevini yürüten Kaymakcan’ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Adil Öksüz ile telefonla konuştuğu ortaya çıktı. Bu nedenle gözaltına alınan Kaymakcan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖREVE DEVAM EDİYOR

Tüm bu gelişmelere karşın FETÖ soruşturmasından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kaymakcan, Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu döneminde de müşavirlik görevini sürdürdü. Kaymakcan’ın Bülent Ecevit Üniversitesi’nde düzenlenen 3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi’ne konuşmacı olarak katıldığı, bu konferansta “bakan danışmanı” olarak takdim edildiği öğrenildi. Kaymakcan’ın yurdun dört bir yanında konferasnlara katıldığı da öğrenildi.