Adil Öksüz'ü yakalamamak için 320 boş operasyon düzenlenmiş

Adil Öksüz'ün yakalanması için kurulan ekibin başındaki Ercan Özoğluöz'ün 320'ye yakın boş operasyona imza attığı ileri sürüldü.

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olan Adil Öksüz'ü yakalamak için üst üste birçok operasyon düzenlenmiş ancak sonuç alınamamıştı.

Adil Öksüz'ü yakalamak için kurulan ekibin başıdaki isim de geçtiğimiz günlerde "FETÖ" üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz'ün Adil Öksüz'ün yakalanmaması için elinden geleni yaptı.

Akşam'ın haberine göre, Adil Öksüz'e yönelik 320 boş operasyon düzenleyen Özoğluöz, Öksüz'ün İstanbul'da olduğuna dair gelen istihbaratı da gerekli birimlerle paylaşmadı.