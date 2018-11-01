Adil Öksüz'ü serbest bırakan iki eski hakim meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, açığa alınan Şemdinli davasının eski savcısı Ferhat Sarıkaya ile firari 'FETÖ' sanığı Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Şemdinli savcısı olarak tanınan Ferhat Sarıkaya'nın ikinci kez meslekten ihracına karar verdi. Şemdinli iddianamesi sebebiyle meslekten ihraç edilen Sarıkaya yapılan yasal düzenleme ile mesleğe iade edilmişti. Darbe girişiminin ardından örgütle bağlantısı sebebiyle hakkında soruşturma açılan Ferhat Sarıkaya itirafçı olmuştu. Sarıkaya hakkındaki iddiaları değerlendiren HSK 2. Dairesi ikinci kez ihraç kararı aldı. Daire ayrıca firari "FETÖ" sanığı Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'in meslekten ihraçlarına karar verdi.