'Adil Öksüz seçime 15 gün kala yakalanmış gibi yapılacak...'

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, seçime kısa bir süre kala AKP'nin Adil Öksüz'ü yakalamış gibi yapıp muhalefeti hedef alacağı iddiasını dile getirdi.

15 Temmuz'un firari isimlerinden Adil Öksüz'e ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, seçime kısa bir süre kala AKP'nin Adil Öksüz'ü yakalamış gibi yapacağını ve sonrasında muhalefeti hedef alacağı iddia etti.

Sözcü'ye konuşan Aydın, "Şimdi yazılıp, çizilip konuşuluyor: FETÖ imamlarından Adil Öksüz, biliyorsunuz. Devlet tarafından yakalandı. Sonra meçhul bir şekilde serbest bırakıldı. Şimdi bunun ‘Devletin adamı' olduğu söyleniyor ve seçime 15 gün kala güya iktidar tarafından yeni yakalanıp getiriliyormuş gibi seçim malzemesi olarak kullanılacağı iddia ediliyor" derken, "Bu kişinin, itirafçı olarak hem İyi Parti'yi hem CHP içindeki bazı isimleri FETÖ'cü olarak suçlayıp bunu bir seçim kozu olarak kullanabilecekleri her yerde konuşuluyor. ‘Abidik gubidik' işlerde bu iktidar çok uzman. Bunları okudukça, ne kadar aciz duruma düştüklerini görüyoruz. FETÖ'cü aramak için çok zahmete katlanmamalarını kendilerine öneriyorum. Bunun bir kolayı var. Genel Başkanımız söyledi: Bir ayna alacaklar, aynaya bakacaklar. Sağında, solunda, damatlarını, gelinlerini, eniştelerini görecekler. O yüzden de hiçbir şey yapamayacaklar" ifadelerini kullandı.