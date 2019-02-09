Adem Huduti'nin eski emir subayı itirafçı oldu

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'da 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat eden dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanı olan Adem Huduti'nin eski emir subayı, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu.

25 Ocak'ta emniyette ifade veren Sedat Kaya, görev yaptığı yerlere tercih dışı olarak gönderildiğini ifade ederek, "Bu yerler silahlı kuvvetler personelleri tarafından istenilmeyen bölgelerdir. Hiçbir batı garnizonunda görevim yoktur" dedi.

Askeri lise son sınıftayken kısım arkadaşı Özcan Ç. vasıtasıyla Fethullah Gülen cemaatiyle tanıştığını anlatan Kaya, ifadesinde şunları söyledi: "Kara Harp Okulu boyunca 'FETÖ' yapılanmasına mensup kimseyle görüşmem olmadı, benimle kimse iletişime geçmedi. 2005-2006 yıllarında kullanmış olduğum cep telefonumu tanımadığım bir şahıs aradı. Bana hatır sorduktan sonra 'Nihat'ın selamı var' diyerek, buluşmak istediğini söyledi. Bu kişiyle Samsun merkezde buluştuk. Bu görüşme sonrası buna benzer iki ya da üç görüşmem daha oldu, sonrasında bu şahısla irtibatım kesildi.

Kaya, ifadesinin son bölümünde şunları söyledi: "Bu yapılanmanın sadece sohbetlerine gittim, başka bir faaliyetlerine kesinlikle katılmadım. 17/25 Aralık sürecinden öncede bu yapılanmayla tüm irtibatımı kestim ve bir daha da görüşmedim. Bu terör örgütü hiçbir zaman beni kendisine bağlı olarak görmedi. Bana hiçbir sınava katılmam yönünde telkinde bulunmadı. Çalıştığım yerlere bakıldığında hepsi askeri personel tarafından sürgün yeri olarak tabir edilen yerlerdir. Malatya'nın batısında hiçbir ilde çalışmadım. Benim sicil notum bizzat FETÖ'cüler tarafından yani Serdar S. tarafından bozuldu. Emir subaylığı görevinden de FETÖ'cülerin zorlamasıyla dilekçe vererek ayrıldım. Ben FETÖ mensubu olsam böyle kritik bir görevi bırakmazdım. Emir subayı olarak bizzat ordu komutanımız Adem Huduti tarafından seçildim. Ne ideolojik ne de hayat tarzı olarak örgüte bağlılığım yoktur."