'Adaylıktan çekildi' denilen CHP'li adaydan açıklama

Adaylıktan çekildiği yönünde haberler yayılan İzmir, Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal, çıkan haberleri yalanladı.

İzmir, Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal, adaylıktan çekildiği yönündeki haberleri yalanladı.

Sandal, yaptığı açıklamada, "Alçaklıkta sınır tanımıyorlar, adaylıktan çekildiğimize dair sosyal medyadan yalan haberler yayıyorlar. Adaylıktan çekilmemiz söz konusu bile değil! Demokratik bir yarışının içindeyiz ve açık ara farkla bu yarışı kazanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

'YASAL SÜRECİ BAŞLATIYORUZ'

Odatv'nin haberine göre Sandal açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Bu alçakça yalanı yayanlar hakkında hemen Pazartesi günü yasal süreci başlatıyoruz. Vatandaşlarımızın bu tip kirli propaganda faaliyetlerine, yalan haberlere itibar etmemelerini özellikle belirtmek istiyoruz. Oyumuzu kullanalım, oyumuza sahip çıkalım. Mart’ın sonu bahar!"

İşte o mesaj: