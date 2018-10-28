Adaylık borsası açıldı: AKP'de büyükşehir adaylığı 10 bin lira

AKP'de yerel seçimlerde adaylık ücretleri belli oldu. Belediye başkanlığı adaylığı için 10 bin lira gerekiyor.

AKP'de yerel seçimlerle ilgili çalışmalar sürerken, adayların beklediği ücretler de belli oldu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, yerel seçimlerde AKP'de büyükşehir belediye başkanlığına aday olanlardan 10 bin, illere aday olacaklardan 5 bin lira adaylık parası alınacak. Kadın adaylar ve engelliler ise bu miktarın yarısını ödeyecek. Ücretler, başvuru yapılan il ve ilçe teşkilatına gelir kaydedilecek ve iade edilmeyecek.

AKP'nin MYK ve MKYK'sı gelecek hafta yerel seçim gündemiyle toplanacak. Üç dönemlik belediye başkanları gibi mevcut il başkanlarından aday yapmaya sıcak bakmayan AKP'de kimin aday gösterileceğine ilişkin temayül yoklamaları kasım ortasında başlayacak.

Delegelere, mevcut belediye başkanı sorulacak ve yerine isim yazılması istenecek. Bu yoklamada sadece il, ilçe, ana kademe üyeleri, kadın ve gençlik yönetimleri, il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri, belediye başkanları, eski milletvekilleri, eski il-ilçe başkanları, mahalle ve köy başkanları oy kullanacak.

AKP yeni kurduğu elektronik sistemle geçmişte bir ay süren temayül yoklaması sonuçlarını bir günde bitirecek. Temayül sonuçları, oylama bittikten sonra bir saat içinde alınacak.