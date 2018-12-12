Adaylarını açıklayan 4 parti kadın adaylara yer vermedi: Açıklanan 793 adaydan sadece 26'sı kadın...

Mart 2019’daki yerel seçimlerde belediye başkanlıkları için 4 partinin açıkladığı 793 adaydan sadece 26'sı kadın. AKP sadece bir kadın aday açıklarken, MHP 4, CHP 21 kadın aday açıkladı.

Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde kadın adaylara yer verilmiyor. Yerel seçimlerde belediye başkanlıkları için 4 partinin açıkladığı adaylar arasında kadının yeri yok. AKP, CHP, MHP ve İyi Parti’nin açıkladığı toplam 793 adaydan sadece 26’sı kadın.

Erkek adayların egemen olduğu listelerde kadınların oranı ise sadece yüzde 3.4’te kalıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kadın adayların listelerde daha çok yer almasını istediklerini söyleyen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, “Türkiye’de siyaset yapmak isteyen kadınlar her zaman bu alandan uzak tutuldu. Siyasi partiler toplumsal cinsiyet eşitliğinde, kadın kotasını yerine getirmiyor. Değişen dünyada kadını yok sayarak görmezden gelen davranış modelleri artık başarıya ulaşamaz” dedi.

20 BİN 538 BELEDİYE MECLİS ÜYESİNDEN 2 BİN 206'SI KADIN

Türkiye’de 30’u büyükşehir olmak üzere 81 il var. Bu illere bağlı olarak toplam bin 398 belediye var. 30 büyükşehir belediyesinden 3’ü, 51 ilden 1’i, 921 ilçeden ise 33’ü kadın başkanlardan oluşuyor. Türkiye İstatistikler Kurumu’nun verilerine göre, 2014 yerel seçimlerinde 1258 il genel meclisi üyesinden 61’i, 20 bin 538 belediye meclisi üyesinden ise sadece 2 bin 206’sı kadın.

AKP’nin açıkladığı aday listesinde sadece bir kadına yer verilirken, MHP 250 aday arasında 4 kadını, 464 adayını açıklayan CHP ise 21 kadını belediye başkan adayı gösterdi. İyi Parti ise paylaştığı adaylar içinde henüz kadın ismi açıklamadı.