'Adayın CHP'li olması şart değil'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ittifakla seçime girince 80 kadar daha fazla milletvekili çıkarılacağını öne sürerken adaylarının CHP'li olmayabileceğini söyledi.

Sözcü gazetesinin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İttifakla birlikte seçime girince 80 kadar daha fazla milletvekili çıkarılıyor. Bu durumdan her siyasal parti yararlanır" dedi.

Her siyasi partinin kendi mitingini yapacağını, ortak miting olmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı da bağımsız çalışacak" dedi. Cumhurbaşkanı bütçesinin bağışlardan, milletvekili seçim bütçesinin Hazine'den finanse edilmesi nedeniyle bağımsız çalışması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, ittifak yapan partileren genel başkanlarının ve cumhurbaşkanı adaylarının söylemlerinin aynı olması gerektiğini de ifade etti. "Hayır" kampanyasındaki gibi bir çalışma yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'e Genelkurmay Başkanı ve 'Saray Sözcüsü'nün gönderilmesinin "korkunun eseri" olduğunu söyledi.

ADAYIN CHP ÜYESİ OLMASI ŞART DEĞİL

Kılıçdaroğlu, İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen isimlerinin hatırlatılması üzerine “Partimiz içinde bu sorunları çözecek çok kişi var. Kesici de Büyükerşen de bu kapasiteye sahip insanlar” karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu “Bana göre partili cumhurbaşkanı olmamalı. Genel başkan olarak aday olmayacağımı aylar önce söyledim. Demokrasiyi savunanlar bu seçimi alacak. Seçimi de yüzde 60 ile ikinci turda alırız” dedi.