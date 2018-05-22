Aday gösterilmeyen Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı listesinde yer almayan Mehmet Şimşek, karar sonrası ilk açıklamasını yaptı.

AKP'de 24 Haziran seçimlerinde kendisine vekil listesinde yer bulamayan isimlerden biri de Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olmuştu.

Karar sonrası sosyal medyadan bir açıklamada bulunan Şimşek, "Özenle ve dikkatle belirlenmiş listelerde yer alan partimizin 27. dönem milletvekili adaylarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sürecin zaferle taçlanmasını temenni ediyorum; hayırlı, uğurlu olsun. Durmak yok yola devam…" ifadelerini kullandı.

Aday gösterilmeyen Şimşek'in seçim sonrası bakan yapılacağı iddiaları kulislerde konuşulmaya devam ediyor.