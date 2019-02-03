Aday gösterilmeyen AKP’li belediye başkanı Saadet Partisi’ne geçti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, AKP'den aday gösterilmemesi üzerine Saadet Partisinin Korkuteli Belediye başkan adayı oldu.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Cumhur İttifakı’nın MHP’li Ömer Niyazi İşlek’i belediye başkan adayı olarak belirlemesi sonrasında, mevcut AKP’li Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Saadet Partisinin Korkuteli Belediye başkan adayı oldu. İrban için AKP ihraç işlemi başlattı.

Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Hasan Ali İrban için, Korkuteli Belediyesi Düğün Salonu’nda tören düzenlendi.

Törene Saadet Partisi İl Başkanı Ramazan Düzen ve Saadet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Ali Aktaş da katıldı.