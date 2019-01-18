Aday gösterilmeyen AKP'li Başkan istifa etti: Bu bir feryattır

Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Ünal Yılmaz, yeniden aday gösterilmeyince 'Uğradığımız haksızlığı ve Kelkit halkına yapılan bu vefasızlığı duyurmanın maalesef başka yolu kalmamıştır. Bu bir feryattır' dedi.

Gümüşhane Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde partisince yeniden aday gösterilmemesine tepki gösterdi.

"Bugün şükrederek görüyoruz ki halkımız, insanımız asil karakterinden gelen bir kadirşinaslıkla yapılan hizmetlerin ve gönül dostluğunun vefasını göstermektedir. Biz de halkımızdan gelen talep ve feryada kayıtsız kalamayız" diyen Yılmaz, "Uğradığımız haksızlığı ve Kelkit halkına yapılan bu vefasızlığı duyurmanın maalesef başka yolu kalmamıştır. Bu bir feryattır. Milli iradenin üstünde hiçbir güç, hiçbir entrika, hiçbir hile, hiçbir desise ve ego tanımadığımıza dair bir feryattır. En başta Kelkit halkının maruz kaldığı bu haksızlığı en yüksek makamlara duyurmak, 7'den 70'e vefakâr ve cefakâr insanların omuzlarında yükselmiş bir davaya yapılan kötülüğü göstermek için aldığımız kararı, siz kıymetli halkımız ile paylaşıyoruz. Kelkit'imize reva görülen bu haksızlığa ve buna karşılık halkımızın yükselen tepki ve talebine istinaden partimizden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.