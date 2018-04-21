Aday belli değil ama Kılıçdaroğlu sonuçtan emin: Daha güzel bir Türkiye

Henüz adayı belli olmayan CHP'de genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu 24 Haziran seçiminin sonuçlarından emin. Türkiye Rumeli Balkan Çalıştayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, "24 Haziran'da hepimiz daha güzel bir Türkiye'ye uyanacağız" dedi.

Türkiye Rumeli Balkan Çalıştayında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 Haziran seçimlerine değinerek, "24 Haziran'da hepimiz daha güzel bir Türkiye’ye uyanacağız. Daha hoşgörülü bir Türkiye’ye uyanacağız. Birlikte yaşamanın ne kadar değerli olduğunu öğreneceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Esenyurt’ta bir otelde düzenlenen Türkiye Rumeli-Balkan Çalıştayı'na katıldı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında 24 Haziran seçimlerine değinerek, "24 Haziran'da hepimiz daha güzel bir Türkiye’ye uyanacağız. Daha hoşgörülü bir Türkiye’ye uyanacağız. Birlikte yaşamanın ne kadar değerli olduğunu öğreneceğiz. Farklı düşüncedeki insanların yan yana nasıl gelip de herkesi nasıl kucaklayacağını öğreneceğiz. Benim görevim var ama bu ülkede yaşayan herkesin cumhuriyete borcu var. O borcumuz cumhuriyeti demokrasi ile inşa etme borcudur. Bu borcu yerine getirmek bu ülke insanlarının namus borcudur. Demokrasiyi savunmak, güçlü bir kuvvetler ayrımını savunmak, yargıyı siyasallaştırmamak, üniversitelerin bilim ürettiği bir Türkiye’yi inşa etmek, üniversite hocalarının kapının önüne konulduğu değil baş tacı edildiği bir ülke hepimizin ortak amacı olmalıdır. Sevgili Peygamberimizin dediği gibi alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Siz alimi kapının önüne koyarsanız dünyayı yok etmiş olursunuz. O açıdan hepimize görevler düşüyor" dedi.