Adanalılar rakı festivali yasağını tanımadı, sokağa çıktı

Adana Valiliği'nin AKP'lilerin hedef göstermesiyle iptal ettiği rakı festivali, polis ablukasına rağmen engellenemedi.
Çok sayıda Adanalı, polis ve zabıta engeline karşı tarihi Büyük Saat ve Kazancılar Çarşısı'nda gruplar halinde buluşarak rakılarını içti, halaylarını çekerek şarkılar söyledi.
Yurttaşlar rakı festivaline ilişkin sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar ve videolarla yasağı tanımadıklarını dile getirdi.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda polislerin festival alanından geçiş görüntüleri de yer aldı.