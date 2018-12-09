Adanalılar rakı festivali yasağını tanımadı, sokağa çıktı

Adana'da rakı festivali olarak da bilinen 'Kebap ve Şalgam Festivali' AKP'li derneklerin ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazetelerin hedef göstermesiyle yasaklanırken, Adanalı yurttaşlar yasağı tanımadı.
Pazar, 09 Aralık 2018 15:01

Adana Valiliği'nin AKP'lilerin hedef göstermesiyle iptal ettiği rakı festivali, polis ablukasına rağmen engellenemedi.

Çok sayıda Adanalı, polis ve zabıta engeline karşı tarihi Büyük Saat ve Kazancılar Çarşısı'nda gruplar halinde buluşarak rakılarını içti, halaylarını çekerek şarkılar söyledi.

Yurttaşlar rakı festivaline ilişkin sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar ve videolarla yasağı tanımadıklarını dile getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda polislerin festival alanından geçiş görüntüleri de yer aldı.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festival var dediler geldik @alicantumoz @ilktmz @zoran_jewelry_accessory #adanarakıfestivali

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