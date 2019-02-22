Adana'daki üniversitenin adı 'Alparslan Türkeş' olarak değiştirildi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirildi.

Söz konusu kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

MHP kurucusunun adının üniversiteye verilmesine ilişkin AKP, CHP, MHP ve İyi Parti'den "memnuniyet" açıklaması geldi.

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yasal düzenleme nedeniyle memnuniyetini bildirerek, milletvekillerine teşekkür etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP'nin Adana'daki 50. kuruluş yıI dönümü programında Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi arayarak, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adını Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirileceğini bildirdiğini anımsattı. Akçay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Alparslan Türkeş'e Allah'tan rahmet dileğinde bulunarak, düzenlemeden dolayı memnuniyetini ifade etti.