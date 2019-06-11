Adana'da 'yeni Cemaat yapılanması' operasyonu: 56 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'FETÖ'nün yeni eğitim yapılanmasına' yönelik soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "FETÖ'nün yeni eğitim yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

6 KURUMA BASKIN DÜZENLENDİ

Çalışmalar çerçevesinde Cemaat'in kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddiasıyla kentteki 6 özel eğitim kurumuna baskın düzenlendi. Ekipler, baskın yaptıkları kurumları aradı, bazı bilgisayar ve dokümanlara el koydu.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.