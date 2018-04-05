Adana'da 'sahte polis' operasyonu: 59 gözaltı

Adana, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa'da kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp telefon dolandırıcılığı yapanlara yönelik çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 73 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 750 polisin katıldığı operasyonda, 59 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.