Adana'da 'radyoaktif madde' operasyonu

Adana'da düzenlenen operasyonda 'kaliforniyum' olduğu öne sürülen maddeyi satmaya çalıştığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, internet üzerinden "kaliforniyum" adlı radyoaktif element satmak istediği öne sürülen Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki düğün salonunda çalıştığı belirlenen zanlı gözaltına alınırken, şüphelinin işyerindeki montunun cebinde "kaliforniyum" olduğu iddia edilen kan tüpüne doldurulmuş madde ele geçirildi.

Maddenin bulunduğu düğün salonunda AFAD ekiplerince ölçüm yapıldı.

Ele geçirilen madde ile numuneler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Konuya ilişkin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na da bilgi verildiği, gerekli görülmesi halinde kurum görevlilerinin de madde üzerinde inceleme yapacağı bildirildi.

Adını, ilk sentezlendiği Kaliforniya Üniversitesi'nden alan element, ağırlıklı olarak nükleer reaktörlerde, bunun dışında petrol kuyularında, nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırmalarında kullanılıyor.

Geçen yıl mart ayında da Ankara'da düzenlenen bir operasyonda "kaliforniyum" maddesinin ele geçirildiği öne sürülmüş, daha sonra TAEK'ten yapılan açıklama iddialar yalanlanmıştı.

