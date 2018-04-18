Adana'da 1 Mayıs çağrısı

Adana'da Eğitim-Sen bürosunda bir araya gelen 1 Mayıs tertip komitesi basın açıklaması gerçekleştirerek çağrıda bulundu.

1 Mayıs yaklaşırken Adana'da Eğitim-Sen bürosunda bir araya gelen tertip komitesi bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İşçi sınıfının mücadele günü 1 Mayıs yaklaşırken Eğitim-Sen Adana Şubesi'nde bir araya gelen tertip komitesi ve katılımcı kurumlar bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Emek, barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik ve halkların kardeşliği 1 Mayıs meydanlarında buluşacak" denilen açıklamada 1 Mayıs günü saat 17.30'da Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanılacağı açıklandı.

DİSK, KESK, TMMOB, Adana Tabip Odası ve Adana Barosu tarafından çağrısı yapılan 1 Mayıs mitingi öncesi Adana Valiliği'nin aynı gün Hak-İş'in merkezi olarak Adana'da kutlama yapacak olmasından dolayı yürüyüşe izin vermeyeceği öğrenildi.

Türk-İş'in Hatay'da kutlama yapma kararına karşın Türk-İş'e bağlı TÜMTİS'in Adana'daki kutlamaya katılacağı açıklandı.

Adana'daki 1 Mayıs mitinginde sanatçı Mustafa Özarslan da yer alacak.

