Adana Valiliği: Haluk Savaş'a pasaport verilecek

Adana Valiliği, gelen büyük tepkiler sonrası KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Haluk Savaş'a pasaport verileceğini açıkladı.

Adana'da psikiyatri uzmanı Prof. Haluk Savaş, kanun hükmünde kararnameyle kamu görevinden uzaklaştırıldıktan sonra yargılanıp beraat etmiş, mahkeme yurt dışı yasağını kaldırmıştı.

Kanser olan ve yurt dışında tedavi görmek isteyen Savaş'a hakkında aksi bir karar olmamasına rağmen pasaport verilmemişti.

Konunun gündeme gelmesi ve büyük tepki çekmesi sonrası Adana Valiliği geri adım atarak Savaş'a pasaport verileceğini duyurdu.

Açıklama şu şekilde: