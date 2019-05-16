Adana Valiliği: Haluk Savaş'a pasaport verilecek

Adana'da psikiyatri uzmanı Prof. Haluk Savaş, kanun hükmünde kararnameyle kamu görevinden uzaklaştırıldıktan sonra yargılanıp beraat etmiş, mahkeme yurt dışı yasağını kaldırmıştı.
Kanser olan ve yurt dışında tedavi görmek isteyen Savaş'a hakkında aksi bir karar olmamasına rağmen pasaport verilmemişti.
Konunun gündeme gelmesi ve büyük tepki çekmesi sonrası Adana Valiliği geri adım atarak Savaş'a pasaport verileceğini duyurdu.
Açıklama şu şekilde:
Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan “Yurt dışında kanser tedavisi olmak isteyen KHK'lı Prof. Dr. Haluk Asuman SAVAŞ'ın pasaport başvurusu mahkeme kararına rağmen reddedildi” başlıklı haberle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına 15.05.2019 tarihinde Valiliğimizce yapılan açıklamaya ek basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Yapılan değerlendirme sonucunda adı geçen şahıslara 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 22. maddesi gereğince istisnai haller kapsamında pasaport düzenlenecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.