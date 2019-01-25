Adana Mutabakatı tartışmasında 'Putin' ayrıntısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Mutabakatı'na ilişkin, 'Sayın Putin de bunu özellikle gündeme getirdi; 'Adana Mutabakatı önemli bir konu. Türkiye bunu işlemeli' dedi. Bunun Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını hissettirebileceği önemli bir anlaşma olduğu kanaatindeyim' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Milli Harita Uygulaması töreninde gündeme getirdiği Adana Mutabakatı'na ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.

Moskova dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, "Bizim buradaki konumumuz hiçbirine benzemiyor ki... Suriye ile 911 kilometre sınırımız var. Sınırdaş ülke olmanın ötesinde, bizim Suriye ile ortak tarihimiz var. Kültür birlikteliğimiz var. Evlilikler yapmışız. Her bayramda bizden Suriye’ye, Suriye’den bize geçişler oluyor. En son baba Esed’in olduğu dönemde 1998’de imzalanmış bir Adana Mutabakatı var. PKK terör örgütünün mensuplarının bize teslim edilişini, terörle mücadeleyi ele alan bir mutabakat. Önemli bir adımdı" dedi.

Şu anda Mutabakatın tekrar gündeme getirilmesinin söz konusu olabileceğini belirten Erdoğan, "Nitekim Sayın Putin de bunu özellikle gündeme getirdi; 'Adana Mutabakatı önemli bir konu. Türkiye bunu işlemeli' dedi. Bunun Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını hissettirebileceği önemli bir anlaşma olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.