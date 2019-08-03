Adana merkezli Cemaat operasyonu: 41 polis hakkında gözaltı kararı
Cemaat soruşturması kapsamında 19 ilde Adana merkezli operasyon düzenlendi. 41 polis hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Cumartesi, 03 Ağustos 2019 09:40
Adana merkezli 19 ilde 'FETÖ' soruşturması kapsamında şafak vakti operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında çoğu görevde olan 41 polis hakkında gözaltı kararı bulunurken, operason sonucunda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.