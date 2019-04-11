Adana belediyesinde yolsuzluk iddiaları: Soruşturma mazbatayı bekliyor

Adana'da yeni belediye başkanı seçilen Zeydan Karalar'ın, yolsuzluk iddialarıyla çalkalanan belediyeyle ilgili iddiaları gündemine aldığı, ancak mazbata almayacağı ve müfettiş başvurusu yaptığı iddialarının doğru olmadığı öğrenildi.

Sosyal medyada yayılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın “belediyeyi devralmayacağı, müfettiş başvurusu yaptığı” yönündeki bilgilerinin doğru olmadığı öğrenildi. Karalar'ın seçimi kazandıktan sonra partide yaptığı bir basın toplantısında “devlete karşı bir tutumu olmayacağı, bir usulsüzlük varsa zaten devletin açığa çıkaracağı” yönündeki vurgularının önemine dikkat çekilirken “mazbatayı almayacağı yönünde bir tutumu olmadığı” söylendi.

'VERDİLER DE BİZ Mİ ALMADIK'

soL Haber'in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Karalar'ın danışmanı, “Başkan'ın mazbatayı almamak gibi bir söyleminin hiçbir zaman olmadığını” kaydetti ve hatta kendisinin “Verdiler de biz mi almadık” şeklinde konuyu mizahi bir şekilde ifade eden sözlerini hatırlattı.

BUGÜN DEVRALIYOR

Karalar'ın bugün 15'te Seyhan'da belediyeyi AKP'ye devrettikten sonra 16'da da Adana'da devralacağı belirtiliyor.

Adana belediyesiyle ilgili önemli rahatsızlıklar ve yolsuzluk iddialarının karşısındaysa bunların belgelendiği durumda değerlendirilebileceği, sürecin doğal seyri içinde bu iddiaların ortaya çıkacağı ve gereğinin yapılacağı kaydedildi.

Zeydan Karalar'ın “ilk işimizi hesapları takip etmek, bütçeyi kontrol etmektir” beyanına gönderme yapılarak bu konudaki titizliğe dikkat çekildi.

ÖNEMLİ İDDİALAR

Konuyla ilgili ortaya atılan iddilarsa şöyle:

- MHP’li Hüseyin Sözlü döneminde, Büyükşehir, ASKİ ve diğer şirketlerde, SGK kayıtlarında 33 bin civarında personel çalıştırıldığı, yaklaşık 6 bin kişinin “Bankamatikçi” olarak tabir edilen şekilde, işe gidip gelmeden 5 yıldır maaş aldığı...

- ASKİ’de 100’lerce ihalenin parçalanarak, doğrudan temin yöntemiyle, Meclis üyeleri ve yakınlarının da içinde olduğu kişilere verildiği; naylon faturalarla devletin zarara uğratılıp, ücretlerin paylaşıldığı...

- Büyükşehir Belediyesindeki bazı dairelere Uzman Çavuş ve Astsubaylıktan geçen şahısların para karşılığında işe alındığı...

- İhale yoluyla ASKİ için kiralanan araçların, yakıtları da yine ASKİ’den karşılanmak suretiyle Adana Ülkü Ocaklarına tahsis edildiği, seçim kaybedilince, gövde gösterisiyle iade edildiği...

- Adana Kent Merkezi ve ilçelerdeki Yeni İmar AŞ ve diğer şirketlere ait menkul ve gayrimenkullerin ucuz fiyata satılıp kiralandığı…

- Büyükşehir ve ASKİ’ye veya iş yapan müteahitlere ait iş makinalarınının, ASKİ ve Belediye’ye ait yakıtlarla kendi tarlalarında kullanıldığı...

- Büyükşehir ve ASKİ araçlarına alınan kamyon, otobüs, ve iş makinaları lastik ve motor yağlarının dışarıda yarı fiyatına satıldığı...

- Büyükşehir, ASKİ ve Yeni İmar AŞ’de naylon faturalarla devletin zarara uğratıldığı...

- Çalışan işçilere ait Banka Promosyon paralarının alınarak işçilere verilmediği…