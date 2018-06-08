MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, partilerinin oy oranıda büyük bir düşüş yaşanacağı haberlerine ilişkin konuştu. Adan, 'MHP tarihindeki en yüksek oyu alacak' iddiasında bulundu. 7 Haziran seçimlerinde yüzde 16 oy alan MHP, 1 Kasım seçimlerinde ise yüzde 11,9'da kalmıştı. Bazı anketlere göre MHP'nin oy oranı yüzde 7'nin altında görülüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Celal Adan, “MHP’nin baraj problemi yok. AK Parti ile ittifak kurmamızın nedeni oy kaygısı değil. MHP bu seçimde tarihindeki en yüksek oyu alacak” iddiasında bulundu. Adan , “AK Partiye eskiden söylediklerimizin hiçbir eleştiriyi inkar etmiyoruz. MHP’nin muhalefeti yapıcı bir muhalefettir. Bu ittifak devam etmelidir. Cumhur İttifakını bozan yanlış yapar, Türkiye’ye zarar verir” ifadelerini kullandı “İyi Parti MHP’nin oylarını azaltır mı?” sorusuna da yanıt veren Adan, “Seçmen MHP’den ayrılmayacak” dedi. İLGİLİ HABER Erdoğan'ın sadık destekçisi: Devlet Bahçeli...