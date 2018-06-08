Adan: MHP tarihindeki en yüksek oyu alacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.
Celal Adan, “MHP’nin baraj problemi yok. AK Parti ile ittifak kurmamızın nedeni oy kaygısı değil. MHP bu seçimde tarihindeki en yüksek oyu alacak” iddiasında bulundu.
Adan , “AK Partiye eskiden söylediklerimizin hiçbir eleştiriyi inkar etmiyoruz. MHP’nin muhalefeti yapıcı bir muhalefettir. Bu ittifak devam etmelidir. Cumhur İttifakını bozan yanlış yapar, Türkiye’ye zarar verir” ifadelerini kullandı
“İyi Parti MHP’nin oylarını azaltır mı?” sorusuna da yanıt veren Adan, “Seçmen MHP’den ayrılmayacak” dedi.